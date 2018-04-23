Шепелев утверждает, что писал Луценко из России

Экс-депутат Александр Шепелев заявляет, что просил генеральные прокуратуры России и Украины об экстрадиции его из РФ на родину, но этого не случилось.

Он ответил на вопросы "Украинской правды" письменно, находясь под стражей.

"Я действительно задерживался правоохранителями РФ в связи с тем, что пребывал в розыскной базе Интерпола, 16 месяцев находился под стражей до окончания экстрадиционной проверки, по результатам которой Российская Федерация отказалась выдать меня украинской стороне", – отметил экс-нардеп.

"В дальнейшем мне было предоставлено политическое убежище", – подчеркнул Шепелев.

"Я неоднократно письменно обращался в Генеральную прокуратуру РФ и к послу Украины в РФ с просьбой экстрадировать меня в Украину, а также направил около 20 телеграмм и обращений Генеральному прокурору Украины Луценко Ю.В. с аналогичной просьбой. Копии всех этих документов у меня есть", – заявил он.

Ранее заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявлял, что не видел ни одного такого обращения.

"Кстати, моё задержание там (в России в марте 2015 года – ред.) было организовано другом Дядечко, который со своими знакомыми пригласил меня в ресторан, а туда вызвал полицию, которая меня и задержала", – заявил Шепелев.

Он утверждает, что его похищение в этом году под Киевом организовали бизнесмены Сергей Дядечко и Аркадий Пермяков, а выполняли заказ люди, которые представлялись работниками военной прокуратуры. Анатолий Матиос отрицал причастность своих подчиненных.

На вопрос, допрашивали ли его представители СБУ или прокуратуры после задержания, Шепелев ответил: "Следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры отказываются меня допрашивать. И это понятно, почему. Следователи СБ Украины допрашивают меня о моём похищении. Более сказать не могу, так как сейчас это тайна следствия".

Адвокат Юрий Татьков объяснил, что в прокуратуре якобы опасаются получить информацию против своих руководителей – и потому не допрашивают Шепелева.

Напомним, что горловчанин Александр Шепелев был депутатом Верховной Рады от "Блока Юлии Тимошенко" и от "Партии регионов".

В декабре 2012 года Шепелева объявили в розыск по подозрению в причастности к хищению десятков миллионов гривен из "Родовид Банка" во времена премьерства Тимошенко.

Также он фигурировал в делах об убийстве главы набсовета "Автокразбанка" Сергея Кириченко и покушении на бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

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Шепелев сбежал с женой в Венгрию, в марте 2014-го Будапешт выдал их Украине – и политик сбежал в Россию из больницы скорой помощи. Его жену задержали, но отпустили под залог.

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В марте 2015 года в России Шепелева задержали, но экстрадиция не состоялась.

В 2016 году военная прокуратура начала расследование о госизмене – Шепелева подозревали в переходе на службу в ФСБ России.

9 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали экс-нардепа недалеко от Киева: побитого, со сломанной челюстью и удостоверением "ДНР".

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Шепелева подозревают в растрате имущества, отмывании доходов, служебной подделке и умышленном убийстве. Он находится под стражей.