Апеляційний суд залишив Шепелєва під вартою

Апеляційний суд Києва 24 травня не задовольнив скаргу адвокатів екс-депутата Олександра Шепелєва, якому раніше був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що суд залишив без задоволення скаргу адвокатів Шепелєва на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 31 березня, якою задоволено клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою екс-депутата на 60 діб.

Як повідомлялося, Шепелєва підозрюють у розтраті майна, відмиванні коштів, службовій підробці та умисному вбивстві. Він перебуває під вартою.

Раніше екс-депутат Олександр Шепелєв заявив, що просив генеральні прокуратури Росії й України про екстрадицію його з РФ на батьківщину, але цього не сталося.

У свою чергу заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко заявляв, що не бачив жодного такого звернення.

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У грудні 2012 року Шепелєва оголосили в розшук за підозрою в причетності до розкрадання десятків мільйонів гривень із "Родовід Банку" за часів прем'єрства Тимошенко.

Також він фігурував у справах про вбивство голови наглядової ради "Автокразбанку" Сергія Кириченка і замаху на колишнього акціонера "Родовід Банку" Сергія Дядечка.

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Шепелєв утік із дружиною в Угорщину, в березні 2014 року Будапешт видав їх Україні – і політик втік до Росії з лікарні швидкої допомоги. Його дружину затримали, але відпустили під заставу.

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У березні 2015 року в Росії Шепелєва затримали, але екстрадиція не відбулася.

У 2016 році військова прокуратура почала розслідування про держзраду – Шепелєва підозрювали в переході на службу до ФСБ Росії.

9 лютого 2018 року співробітники СБУ затримали екс-нардепа неподалік від Києва: побитого, зі зламаною щелепою і з посвідченням "ДНР".

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