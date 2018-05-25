Маск хотел купить домен Украинской правды

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Пятница, 25 мая 2018, 22:20

Миллиардер Илон Маск рассказал, что хотел купить домен Украинской правды Pravda.com, но ему это не удалось.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Попробовал приобрести Pravda.com, но Россия сказала нет. Оказывается, они уже его используют", - написал Маск.

Позже он узнал, что домен Pravda.com не принадлежит российскому изданию, а взамен Украинской правде.

"Оказывается, Pravda.com самом деле принадлежит Украине. По какой-то причине Россия не позаботилась меня исправить ..", - отметил он.

Однако впоследствии он нашел решение и купил домен Pravduh.com

"Проблема решена, удалось приобрести Pravduh.com! Игра начинается", - отметил Маск.

Ранее Маск рассказал, что собирается создать сайт, с предполагаемым названием "Pravda", на котором пользователи смогут отслеживать и оценивать уровень доверия к публикациям, редакторам и журналистам.

Украинская правда
Темы: СМИ интернет
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