Маск хотел купить домен Украинской правды
Миллиардер Илон Маск рассказал, что хотел купить домен Украинской правды Pravda.com, но ему это не удалось.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Попробовал приобрести Pravda.com, но Россия сказала нет. Оказывается, они уже его используют", - написал Маск.
Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it.— Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018
Позже он узнал, что домен Pravda.com не принадлежит российскому изданию, а взамен Украинской правде.
"Оказывается, Pravda.com самом деле принадлежит Украине. По какой-то причине Россия не позаботилась меня исправить ..", - отметил он.
Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me …— Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018
Однако впоследствии он нашел решение и купил домен Pravduh.com
"Проблема решена, удалось приобрести Pravduh.com! Игра начинается", - отметил Маск.
duh - это частица, которой в США отвечают на очевидное утверждение.
Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on …— Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018
Ранее Маск рассказал, что собирается создать сайт, с предполагаемым названием "Pravda", на котором пользователи смогут отслеживать и оценивать уровень доверия к публикациям, редакторам и журналистам.