Маск хотел купить домен Украинской правды

Миллиардер Илон Маск рассказал, что хотел купить домен Украинской правды Pravda.com, но ему это не удалось.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Попробовал приобрести Pravda.com, но Россия сказала нет. Оказывается, они уже его используют", - написал Маск.

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it. — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Позже он узнал, что домен Pravda.com не принадлежит российскому изданию, а взамен Украинской правде.

"Оказывается, Pravda.com самом деле принадлежит Украине. По какой-то причине Россия не позаботилась меня исправить ..", - отметил он.

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Однако впоследствии он нашел решение и купил домен Pravduh.com

"Проблема решена, удалось приобрести Pravduh.com! Игра начинается", - отметил Маск.

Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on … — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Ранее Маск рассказал, что собирается создать сайт, с предполагаемым названием "Pravda", на котором пользователи смогут отслеживать и оценивать уровень доверия к публикациям, редакторам и журналистам.