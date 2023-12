Маск хотів купити домен Української правди

Мільярдер Ілон Маск розповів, що хотів купити домен Української правди Pravda.com, але йому це не вдалося.

Про це він повідомив у Twitter.

"Спробував придбати Pravda.com, але Росія сказала ні. Виявляється, вони вже його використовують", - написав Маск.

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it. — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Пізніше він дізнався, що домен Pravda.com не належить російському виданню, а натомість Українській правді.

"Виявляється, Pravda.com насправді належить Україні. З якоїсь причини Росія не потурбувалась мене виправити..", - зазначив він.

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Однак згодом він знайшов рішення і купив домен Pravduh.com

"Проблема вирішена, вдалося придбати Pravduh.com! Гра починається", - наголосив Маск.

duh - це частка, якою у США відповідають на очевидне твердження.

Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on … — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018

Раніше Маск розповів, що збирається створити сайт, з імовірною назвою "Pravda", на якому користувачі зможуть відстежувати і оцінювати рівень довіри до публікацій, редакторів та журналістів.