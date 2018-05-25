Маск хотів купити домен Української правди

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П'ятниця, 25 травня 2018, 22:20

Мільярдер Ілон Маск розповів, що хотів купити домен Української правди Pravda.com, але йому це не вдалося.

Про це він повідомив у Twitter.

"Спробував придбати Pravda.com, але Росія сказала ні. Виявляється, вони вже його використовують", - написав Маск.

Пізніше він дізнався, що домен Pravda.com не належить російському виданню, а натомість Українській правді.

"Виявляється, Pravda.com насправді належить Україні. З якоїсь причини Росія не потурбувалась мене виправити..", - зазначив він.

Однак згодом він знайшов рішення і купив домен Pravduh.com

"Проблема вирішена, вдалося придбати Pravduh.com! Гра починається", - наголосив Маск.

Раніше Маск розповів, що збирається створити сайт, з імовірною назвою "Pravda", на якому користувачі зможуть відстежувати і оцінювати рівень довіри до публікацій, редакторів та журналістів.

Українська правда
Теми: ЗМІ інтернет
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