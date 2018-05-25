Маск хотів купити домен Української правди
Мільярдер Ілон Маск розповів, що хотів купити домен Української правди Pravda.com, але йому це не вдалося.
Про це він повідомив у Twitter.
"Спробував придбати Pravda.com, але Росія сказала ні. Виявляється, вони вже його використовують", - написав Маск.
Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it.— Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018
Пізніше він дізнався, що домен Pravda.com не належить російському виданню, а натомість Українській правді.
"Виявляється, Pravda.com насправді належить Україні. З якоїсь причини Росія не потурбувалась мене виправити..", - зазначив він.
Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me …— Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018
Однак згодом він знайшов рішення і купив домен Pravduh.com
"Проблема вирішена, вдалося придбати Pravduh.com! Гра починається", - наголосив Маск.
duh - це частка, якою у США відповідають на очевидне твердження.
Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on …— Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2018
Раніше Маск розповів, що збирається створити сайт, з імовірною назвою "Pravda", на якому користувачі зможуть відстежувати і оцінювати рівень довіри до публікацій, редакторів та журналістів.