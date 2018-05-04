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НАТО: Если бы не российская агрессия, альянс не укреплял бы свое присутствие

Пятница, 4 мая 2018, 04:12

Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, НАТО не укрепляло бы свое военное присутствие.

Об этом заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО (NATO Stratcom) в Праге, сообщает Радио Свобода.

"Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и в Украину, выбросив при этом через окно все международные стандарты, НАТО бы не укрепляло свое военное присутствие на своем восточном и южном фланге", - отметил Павел.

По его мнению, "Россия не рада нынешнему мировому порядку, основанному на западном образце либеральной демократии, и пытается изменить его так, чтобы он больше соответствовал ее национальной модели общества".

Он считает, что при этом Россия выступает не с классической военной агрессией, а нацелена на гибридные средства, в частности, на пропаганду, которую распространяет в традиционных СМИ и в социальных сетях.

Отношения между НАТО и Москвой обострились после аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Темы: НАТОРосcия
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