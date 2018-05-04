Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авторы "плана Маршалла" заявляют о прогрессе в его утверждении

Пятница, 4 мая 2018, 10:58

Авторы "Плана Маршалла для Украины" считают предложенный Еврокомиссией Контракт "Реформы ради инвестиций" важным шагом в увеличении инвестиционной поддержки Киева.

Об этом говорится в статье авторов инициативы План Маршалла для Украины", депутатов парламента Литвы Гедиминаса Киркиласа и Андрюса Кубилюса "Реформы ради инвестиций: ЕК начинает внедрять "план Маршалла для Украины".

По их мнению, логика, предложенная Еврокомиссией, подобная той, которую они продвигают в рамках своего "Плана Маршала для Украины".

"Мы полностью разделяем мнение ЕС о том, что рост экономики в Украине не соответствует законным стремлением рядовых украинцев", - отмечают авторы инициативы.

"Именно поэтому от весны 2017 года мы работали над инициативой "Плана Маршала". Вместе с украинскими коллегами мы посетили немало столиц: Брюссель, Берлин, Лондон, Париж, Варшаву, Вашингтон, Оттаву и Копенгаген. И мы очень рады, что после этих дискуссий Еврокомиссия сделала хороший шаг вперед" - добавляют они.

Депутаты напоминают, что анонсированные на 2018 год инвестиции ЕС до реального сектора экономики могут принести в Украину до 16 миллиардов гривен, или 500 млн евро частных инвестиций.

"Мы воспринимаем инициативу относительно Контракта "Реформы ради инвестиций" как стимул объединить наши усилия с международными донорами, партнерами и финансовыми учреждениями, чтобы в итоге сделать инвестиционную поддержку Украине ощутимой и заметной, а главное – связан с прогрессом в создании инвестиционных возможностей и во внедрении реформ в вашей стране" - пишут Киркилас и Кубилюс.

При этом они выразили надежду, что Контракт "Реформы ради инвестиций" найдет свое место в Украине, а впоследствии будет одобрен также лидерами международного сообщества – не только Евросоюзом, а также G7 и международными финансовыми институтами.

"Мы должны признать, что успех Украины также является нашим успехом. А значит, нам нужно быть готовыми сделать все возможное и должное, чтобы нынешний первый шаг (сделанный комиссаром Ханом - ЕП) превратился в гигантский прыжок для украинской экономики", - отмечают авторы "плана Маршалла для Украины".

"Европейская правда"

Темы: реформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
реформы
В США настаивают, что Украина должна выполнить реформы для соответствия стандартам НАТО
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: