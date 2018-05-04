Авторы "плана Маршалла" заявляют о прогрессе в его утверждении

Авторы "Плана Маршалла для Украины" считают предложенный Еврокомиссией Контракт "Реформы ради инвестиций" важным шагом в увеличении инвестиционной поддержки Киева.

Об этом говорится в статье авторов инициативы План Маршалла для Украины", депутатов парламента Литвы Гедиминаса Киркиласа и Андрюса Кубилюса "Реформы ради инвестиций: ЕК начинает внедрять "план Маршалла для Украины".

По их мнению, логика, предложенная Еврокомиссией, подобная той, которую они продвигают в рамках своего "Плана Маршала для Украины".

"Мы полностью разделяем мнение ЕС о том, что рост экономики в Украине не соответствует законным стремлением рядовых украинцев", - отмечают авторы инициативы.

"Именно поэтому от весны 2017 года мы работали над инициативой "Плана Маршала". Вместе с украинскими коллегами мы посетили немало столиц: Брюссель, Берлин, Лондон, Париж, Варшаву, Вашингтон, Оттаву и Копенгаген. И мы очень рады, что после этих дискуссий Еврокомиссия сделала хороший шаг вперед" - добавляют они.

Депутаты напоминают, что анонсированные на 2018 год инвестиции ЕС до реального сектора экономики могут принести в Украину до 16 миллиардов гривен, или 500 млн евро частных инвестиций.

"Мы воспринимаем инициативу относительно Контракта "Реформы ради инвестиций" как стимул объединить наши усилия с международными донорами, партнерами и финансовыми учреждениями, чтобы в итоге сделать инвестиционную поддержку Украине ощутимой и заметной, а главное – связан с прогрессом в создании инвестиционных возможностей и во внедрении реформ в вашей стране" - пишут Киркилас и Кубилюс.

При этом они выразили надежду, что Контракт "Реформы ради инвестиций" найдет свое место в Украине, а впоследствии будет одобрен также лидерами международного сообщества – не только Евросоюзом, а также G7 и международными финансовыми институтами.

"Мы должны признать, что успех Украины также является нашим успехом. А значит, нам нужно быть готовыми сделать все возможное и должное, чтобы нынешний первый шаг (сделанный комиссаром Ханом - ЕП) превратился в гигантский прыжок для украинской экономики", - отмечают авторы "плана Маршалла для Украины".

"Европейская правда"