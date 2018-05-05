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Украина впервые закупит специфические сыворотки и иммуноглобулины - МОЗ

Суббота, 5 мая 2018, 02:16

Украина впервые на национальном уровне начнет закупать сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии.

Соответствующий приказ №629 от 6 апреля, который утверждает перечень необходимых специфических сывороток, обнародован на сайте Минздрава, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это единственное лекарство, которые может спасти жизни людей, заразившихся смертельно опасными болезнями, такими как ботулизм, дифтерия, бешенство, столбняк и малярия. Ежегодно в Украине сотни людей болеют ниит", - заявила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В закупки включены 11 номенклатур, в частности сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии. Эти препараты уже в этом году начнут закупать международные организации.

Всего на закупку сывороток и иммуноглобулинов в 2018 году заложено 40 млн грн", - подчеркнули в министерстве.

"Сейчас все имеющиеся в Украине сыворотки и иммуноглобулины - гуманитарные грузы. С 2014 года производители их не регистрировали - это долгий и дорогостоящий процесс. Производители не готовы тратить время и деньги на регистрацию препаратов, которые не будут гарантированно закуплены.

А МОЗ, согласно закону, не может быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости", - отметила Супрун.

"Государственные закупки через международные организации позволяют заводить в Украину новые препараты без предварительной подачи производителя на регистрацию.

Незарегистрированные в Украине препараты, прошедшие международную проверку качества и сертификацию, могут подаваться на тендер, и, в случае победы в тендере, регистрируются в Украине по упрощенной процедуре", - добавили в Минздраве.

Темы: здоровьеМинздрав
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