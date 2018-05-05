В СИЗО Кривого Рога умер водитель, подозреваемый в совершении ДТП

В СИЗО Кривого Рога умер Александр Волков, водитель автомобиля Mazda, которого подозревали в нарушении ПДД, что стало причиной трагической ДТП с 11 жертвами 17 апреля.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Она уточнила, что подозреваемый умер в СИЗО.

"Нам об этом сообщили сегодня утром", - сказала Старчевская.

В то же время она не смогла назвать причины смерти Волкова.

Вместе с тем, в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Укринформу сообщили: "Мужчина умер ночью, по предварительному диагнозу - от полиорганической недостаточности".

Подозреваемого перевели из больницы в СИЗО только 3 мая.

19 апреля водителя Mazda госпитализировали с обострением болезни. Местные СМИ сообщали, что у мужчины было онкозаболевание.

20 апреля адвокат пенсионера попросил судью сделать заседание закрытым, потому что мужчина не хочет разглашать подробности своего состояния здоровья, судья удовлетворил его просьбу.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Тогда столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Позже число погибших возросло до 9 человек, а потом до 10, еще позже до 11.

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.