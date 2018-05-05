В СИЗО Кривого Рога умер водитель, подозреваемый в совершении ДТП

В СИЗО Кривого Рога умер 68-летний Александр Волков, водитель автомобиля Mazda, которого подозревали в нарушении ПДД, что стало причиной трагической ДТП с 11 жертвами 17 апреля.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от БПП, журналист Константин Усов.

По его данным, Волков болел терминальной стадией рака.

"Но полные обстоятельства смерти устанавливаются. Буду настаивать на всестороннем расследовании. Украина не допустит судов Линча", - добавил он.

Информацию о смерти водителя Mazda также подтвердили Радио Свобода в Криворожской полиции. Об этом также сообщают местные СМИ.

Волкова перевели из больницы в СИЗО только 3 мая.

19 апреля водителя Mazda госпитализировали с обострением болезни. Местные СМИ сообщали, что у мужчины было онкозаболевание.

20 апреля адвокат пенсионера попросил судью сделать заседание закрытым, потому что мужчина не хочет разглашать подробности своего состояния здоровья, судья удовлетворил его просьбу.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Тогда столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Позже число погибших возросло до 9 человек, а потом до 10, еще позже до 11.

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.