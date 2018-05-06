КПВВ "Гнутово" работает в штатном режиме

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Воскресенье, 6 мая 2018, 09:26

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в воскресенье работает в штатном режиме.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Там напомнили, что в субботу около 09.00 военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ "Гнутово".

Это было связано с тем, что с оккупированной территории боевики дважды (в 9.10 и в 9.50) обстреляли КПВВ противотанковыми управляемыми снарядами. Пограничники и гражданские в результате обстрелов не пострадали.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба
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