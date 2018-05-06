КПВВ "Гнутово" работает в штатном режиме
Воскресенье, 6 мая 2018, 09:26
Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в воскресенье работает в штатном режиме.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Там напомнили, что в субботу около 09.00 военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ "Гнутово".
Это было связано с тем, что с оккупированной территории боевики дважды (в 9.10 и в 9.50) обстреляли КПВВ противотанковыми управляемыми снарядами. Пограничники и гражданские в результате обстрелов не пострадали.
Украинская правда