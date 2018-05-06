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Адвокат Штепы и "Топаза" взялся защищать Савченко

Воскресенье, 6 мая 2018, 12:18
Александр Шадрин

Адвокатом арестованной нардепа Надежды Савченко стал Александр Шадрин.

Об этом сообщил в Facebook в субботу адвокат Алексей Шевчук.

"Сегодня нашим партнером Александром Шадриным была принята защита Надежды Савченко", - написал он.

Адвокат отметил, что в субботу Шадрину "с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы".

"Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту", - добавил Шевчук.

Как видно из опубликованного Шадриным видео, в субботу его и сестру Надежды Савченко Веру не пускали в СИЗО, аргументируя тем, что это санитарный день.

Адвокат Шадрин ранее защищал, в частности, экс-мэра Славянска Нелю Штепу, экс-нардепа от запрещенной Компартии Украины Аллу Александровскую и "антимайдановца" Гната Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Украинская правда

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Темы: Савченко НадеждаСИЗО
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