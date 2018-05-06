Министр рассказал, сколько собственников "элитной недвижимости" получили субсидию

В прошлом отопительном сезоне граждане с высоким уровнем материального обеспечения или с теневыми доходами оформили почти 1 миллион жилищных субсидий.

Такие данные сообщили в Министерстве социальной политики.

В частности, по данным министерства, субсидиями воспользовались 23,4 тыс. домохозяйств в домах площадью более 200 кв. м, а также 28,5 тыс. домохозяйств в квартирах площадью более 120 кв. м.

Кроме того, субсидии оформили еще 925 тыс. домохозяйств, в состав которых входили лица, задекларировавшие полное отсутствие доходов.

Как отметил министр Андрей Рева, ситуация, когда налогоплательщики содержат таких субсидиантов, является несправедливой и неприемлемой.

"Цель принятия 329-го постановления Кабинета министров – мотивация населения к легализации своих трудовых отношений, попытка сделать систему назначения субсидий адресной и провести верификацию для внедрения монетизации", - заявил Рева.

Как сообщалось, Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.

По словам директора Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, примерно 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, может потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона.

Экономическая правда