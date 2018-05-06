Министр рассказал, сколько собственников "элитной недвижимости" получили субсидию

В прошлом отопительном сезоне граждане с высоким уровнем материального обеспечения или с теневыми доходами оформили почти 1 миллион жилищных субсидий.

Такие данные сообщили в Министерстве социальной политики.

В частности, по данным министерства, субсидиями воспользовались 23,4 тыс. домохозяйств в домах площадью более 200 кв. м, а также 28,5 тыс. домохозяйств в квартирах площадью более 120 кв. м.

Кроме того, субсидии оформили еще 925 тыс. домохозяйств, в состав которых входили лица, задекларировавшие полное отсутствие доходов.

Как отметил министр Андрей Рева, ситуация, когда налогоплательщики содержат таких субсидиантов, является несправедливой и неприемлемой.

"Цель принятия 329-го постановления Кабинета министров – мотивация населения к легализации своих трудовых отношений, попытка сделать систему назначения субсидий адресной и провести верификацию для внедрения монетизации", - заявил Рева.

Как сообщалось, Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.

Экономическая правда