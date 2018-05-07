Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед инаугурацией Путина в Меджлисе назвали реальную явку на "выборах" в Крыму

Понедельник, 7 мая 2018, 01:23

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что явка на незаконных выборах в Крыму составила 42% избирателей, из них 8% - испортили бюллетени для голосования.

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров со ссылкой на данные ФСБ РФ.

"На выборах в Крыму были представители администрации президента РФ Владимира Путина, которые наблюдали за ходом российских президентских выборов.

Так называемый белый протокол с реальными данными о результатах голосования содержит показатели явки на уровне 42%, из которых 8% - недействительные и испорченные бюллетени", - подчеркнул Чубаров.

"То есть 8% людей, которые побоялись не прийти на выборы, но они испортили бюллетени. Таким образом, получается, что только 34% - это те, кто идеологически был нацелен на выборы", - пояснил глава Меджлиса.

"Представители крымской власти, в частности, Аксенов, пытались повлиять на московских эмиссаров, в том числе через дачу взятки, для исправления документов в пользу повышения явки хотя бы на 10-15%, однако им отказали", - подчеркнул Чубаров.

"Это вызвало беспокойство в крымской власти, поскольку невыполнение плана Кремля превратить результаты выборов в подтверждение "референдума" 2014 года может вызвать организационные выводы в отношении крымских руководителей, которые оказались неспособными использовать имеющийся админресурс", - добавил он.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на аннексированном полуострове не признают.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России на оккупированном полуострове.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные "выборы" - преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировали "выборы" и часть россиян.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. По данным полиции, в Москве участие в акции приняли около 1,5 тыс. человек. 

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками Навального, не были согласованы с властями. 

По состоянию на 21:00 5 мая в 26 городах России правоохранители задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих. Среди задержанных также были несовершеннолетние. 

По данным ОВД-Инфо, в Москве были задержаны 702 человека, в Санкт-Петербурге 232, в Челябинске 164, в Якутске 75, в Тольятти 63, в Красноярске 61, в Воронеже 48, в Краснодаре 48, в Астрахани 44, в Калуге 28, в Новокузнецке 27, в Белгороде 20, в Самаре 19, во Владимире 18, в Твери 11, в Барнауле - 10.

Темы: КрымвиборыРосcияЧубаров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
08:11
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: