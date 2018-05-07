Перед инаугурацией Путина в Меджлисе назвали реальную явку на "выборах" в Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что явка на незаконных выборах в Крыму составила 42% избирателей, из них 8% - испортили бюллетени для голосования.

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров со ссылкой на данные ФСБ РФ.

"На выборах в Крыму были представители администрации президента РФ Владимира Путина, которые наблюдали за ходом российских президентских выборов.

Так называемый белый протокол с реальными данными о результатах голосования содержит показатели явки на уровне 42%, из которых 8% - недействительные и испорченные бюллетени", - подчеркнул Чубаров.

"То есть 8% людей, которые побоялись не прийти на выборы, но они испортили бюллетени. Таким образом, получается, что только 34% - это те, кто идеологически был нацелен на выборы", - пояснил глава Меджлиса.

"Представители крымской власти, в частности, Аксенов, пытались повлиять на московских эмиссаров, в том числе через дачу взятки, для исправления документов в пользу повышения явки хотя бы на 10-15%, однако им отказали", - подчеркнул Чубаров.

"Это вызвало беспокойство в крымской власти, поскольку невыполнение плана Кремля превратить результаты выборов в подтверждение "референдума" 2014 года может вызвать организационные выводы в отношении крымских руководителей, которые оказались неспособными использовать имеющийся админресурс", - добавил он.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на аннексированном полуострове не признают.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России на оккупированном полуострове.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные "выборы" - преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировали "выборы" и часть россиян.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. По данным полиции, в Москве участие в акции приняли около 1,5 тыс. человек.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками Навального, не были согласованы с властями.

По состоянию на 21:00 5 мая в 26 городах России правоохранители задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих. Среди задержанных также были несовершеннолетние.

По данным ОВД-Инфо, в Москве были задержаны 702 человека, в Санкт-Петербурге 232, в Челябинске 164, в Якутске 75, в Тольятти 63, в Красноярске 61, в Воронеже 48, в Краснодаре 48, в Астрахани 44, в Калуге 28, в Новокузнецке 27, в Белгороде 20, в Самаре 19, во Владимире 18, в Твери 11, в Барнауле - 10.