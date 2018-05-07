Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси отправили за решетку боевика ОРЛО

Понедельник, 7 мая 2018, 23:41

Могилевский областной суд приговорил к 2 годам колонии гражданина Беларуси, который воевал в рядах боевиков ОРЛО на Донбассе.

Об этом пишет "Белорусский партизан" со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что житель белорусского города Круглое попал на Донбасс через Россию.

Согласно обвинению, там он поступил на военную службу в вооруженных формированиях боевиков, его обеспечили формой, огнестрельным оружием и боеприпасами.

"Суд счел доказанным, что житель Круглого проводил обстрелы позиций Украины. За участие в вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте без уполномочия Беларуси он приговорен к 2 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В понедельник Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал на 60 суток бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДО.

Темы: БеларусьДонбассОРДЛОсудтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Беларусь
Минобороны Беларуси заявило, что вагнеровцы уже тренируют их военных
Фото Пригожина в исподнем в лагере "Вагнера": СМИ допускают, что оно настоящее
Россия вывела практически всех своих военных из Беларуси – ГПСУ
Последние новости
08:11
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: