В Беларуси отправили за решетку боевика ОРЛО

508 просмотров
Понедельник, 7 мая 2018, 23:41

Могилевский областной суд приговорил к 2 годам колонии гражданина Беларуси, который воевал в рядах боевиков ОРЛО на Донбассе.

Об этом пишет "Белорусский партизан" со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что житель белорусского города Круглое попал на Донбасс через Россию.

Согласно обвинению, там он поступил на военную службу в вооруженных формированиях боевиков, его обеспечили формой, огнестрельным оружием и боеприпасами.

"Суд счел доказанным, что житель Круглого проводил обстрелы позиций Украины. За участие в вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте без уполномочия Беларуси он приговорен к 2 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В понедельник Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал на 60 суток бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДО.

Темы: Беларусь Донбасс ОРДЛО суд тюрьма
powered by lun.ua
По теме
У украинского депутата могут отобрать завод в Беларуси — СМИ 4 мая 2018, 12:12
СБУ заявляет, что украинца пытались завербовать КГБ Беларуси 25 апреля 2018, 11:51
В Беларуси арестовали украинского-белорусского журналиста 24 апреля 2018, 19:26
Все новости
Главные новости
В Беларуси отправили за решетку боевика ОРЛО
Бразильского боевика ОРДО Лусварги отправили под арест
Россиянину, напавшему на ветерана АТО в Киеве, объявили подозрение
На инаугурации Путина случился конфуз
Все новости
Литература

Юрий Андрухович в уникальном проекте читает "Энеиду" и свои стихи

Made in Ukraine

10 украинских брендов, которые делают посуду