В Беларуси отправили за решетку боевика ОРЛО

Могилевский областной суд приговорил к 2 годам колонии гражданина Беларуси, который воевал в рядах боевиков ОРЛО на Донбассе.

Об этом пишет "Белорусский партизан" со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что житель белорусского города Круглое попал на Донбасс через Россию.

Согласно обвинению, там он поступил на военную службу в вооруженных формированиях боевиков, его обеспечили формой, огнестрельным оружием и боеприпасами.

"Суд счел доказанным, что житель Круглого проводил обстрелы позиций Украины. За участие в вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте без уполномочия Беларуси он приговорен к 2 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В понедельник Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал на 60 суток бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДО.