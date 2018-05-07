У Білорусі відправили за ґрати бойовика ОРЛО

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Понеділок, 7 травня 2018, 23:41

Могилевський обласний суд засудив до 2 років колонії громадянина Білорусі, який воював в лавах бойовиків ОРЛО на Донбасі.

Про це пише "Білоруський партизан" із посиланням на рішення суду.

Повідомляється, що житель білоруського міста Кругле потрапив на Донбас через Росію.

Згідно зі звинуваченням, там він вступив на військову службу до збройних формуваннях бойовиків, його забезпечили формою, вогнепальною зброєю та боєприпасами.

"Суд визнав доведеним, що житель Круглого проводив обстріли позицій України. За участь у збройному формуванні та збройному конфлікті без уповноваження Білорусі він засуджений до 2 років колонії загального режиму", - йдеться в повідомленні.

У понеділок Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області заарештував на 60 діб бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на боці бойовиків ОРДО.

Теми: Білорусь Донбас ОРДЛО суд в'язниця
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