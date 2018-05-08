В Оксфорде произошла перестрелка

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Вторник, 8 мая 2018, 05:26

Неизвестный открыл огонь из здания, расположенного в британском городе Оксфорде, полиция вела ответную стрельбу.

Об этом сообщает BBC.

В полиции сообщили, огонь был открыт из здания на Paradise Square и прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов стреляли в ответ и ведут со стрелком  переговоры.

По данным службы скорой помощи, медицинская помощь потребовалась одному человеку, его жизни ничего не угрожает.

Район Paradise Square и Norfolk Street оцеплен.

 
OXFORD MAIL

Один из свидетелей перестрелки между вооруженным человеком и полицией, сообщил, что услышал около 20 выстрелов.

По его словам, мужчина стрелял с балкона, а затем спрыгнул в сад, где его пыталась задержать полиция.

Как сообщается, на место происшествия прибыл вертолёт и по меньшей мере 10 полицейских машин.

Другое британское издание Express.co.uk сообщает, что в полиции не связывают инцидент с терроризмом.

Темы: Великобритания
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