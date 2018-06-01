Желающим получить гражданство придется сдавать экзамен по украинскому

В Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для тех, кто желает получить гражданство.



Это предусмотрено указом президента Петра Порошенко "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины", который он подписал 31 мая.



Этот документ предусматривает, что в течение 2 месяцев Кабинет министров должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.



В частности, планируется "введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".



Согласно нынешним действующим правилам, для того, чтобы получить украинское гражданство, иностранец должен предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.