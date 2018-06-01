Желающим получить гражданство придется сдавать экзамен по украинскому

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Пятница, 1 июня 2018, 14:24

В Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для тех, кто желает получить гражданство.

Это предусмотрено указом президента Петра Порошенко "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины", который он подписал 31 мая.

Этот документ предусматривает, что в течение 2 месяцев Кабинет министров должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.

В частности, планируется "введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Согласно нынешним действующим правилам, для того, чтобы получить украинское гражданство, иностранец должен предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.

Валентина Романенко, УП
Темы: гражданство язык
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