В комитете ВР прокомментировали норму об апелляции

В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что норма об апелляции соответствует заключениям экспертов Венецианской комиссии.

Об этом говорится в публикации соответствующего комитета.

"В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия категорически опровергают обвинения общественных организаций касательно "не зачитывания Председателем Комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в Высшем антикоррупционном суде, а появление такой правки за час до голосования", - отмечают в комитете.

В нем уверяют, что при подготовке законопроекта ко второму чтению "Комитет согласился с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, которые в своем Заключении (пункт 35) обращали внимание на целесообразность того, чтобы дела, которые находятся на рассмотрении на момент начала работы Высшего Антикоррупционного суда продолжали рассматривать суды, где они на тот момент слушаются".

Как объясняют в комитете, в противном случае, передача дел "привела бы к перегрузке судей Высшего антикоррупционного суда, учитывая значительное количество дел, которые рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций до момента создания Высшего антикоррупционного суда".

"Кроме того, Комитетом было принято во внимание, что в соответствии с принятый в первом чтении редакции законопроекта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда будет судом апелляционной инстанции только в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда", - отмечают в публикации.

В комитете добавляют, что речь идет о большом количестве уголовных производств, которые сейчас подследственны Национальному антикоррупционному бюро, однако досудебное расследование которых осуществляли различные правоохранительные органы Украины.

"Передача таких дел в Высший антикоррупционный суд или даже обжалования решений судов первой инстанции (как правило, решения по уголовным делам всегда оспариваются одной из сторон судебного разбирательства) в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда фактически заблокировала бы работу этого учреждения на долгие годы", - отмечают в комитете.

Поэтому на заседании комитета 21 мая 2018 года было решено "рекомендовать учесть соответствующую правку определив, что судебное разбирательство уголовных производств в отношении преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, который начался в судах первой и/или апелляционной инстанций до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, продолжается в этих судах".

В комитете объясняют, что это правку отразили в подготовленной на рассмотрение Верховной Рады сравнительной таблице к законопроекту. В то же время ее не поставили в подтверждение при рассмотрении законопроекта в сессионном зале и оставили в его окончательной редакции.

Была проведена технико-юридическая обработка ее редакции, "в результате которой были обнаружены логические и терминологические несогласованности некоторых положений УПК в редакции законопроекта".

"Для достижения правой определенности было уточнен и юридически правильно изложен пункт 20-2 раздела X и "Переходные положения" КПК, о чем Председатель Комитета объявил "под стенограмму" на заседании Верховной Рады Украины 6 июня 2018 года, еще за день до голосования за закон в целом", - рассказывают в комитете, предоставляя выдержки из нее.

В комитете уверяют, что "ни в коем случае не может идти речь об осуществлении любых непубличных изменений или фальсификаций положений Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

"Во избежание возможного нарушения Конституции Украины и логического согласования положений законопроекта, необходимые технико-юридические корректировки были неоднократно озвучены на заседании Верховной Рады Украины, совершенные абсолютно открыто и публично, оформленные Решением Комитета по вопросам правовой политики и правосудия и поддержаны Верховной Радой Украины", - заключают в комитете.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

4 июня закон вступит в силу - на следующий день после опубликования.

Ранее международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона о Антикоррупционный суд, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

В "ЦПК", сообщили, что правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.