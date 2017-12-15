Суд отказался отменять арест 149 млн "Трейд Коммодити"

Соломенский райсуд Киева не позволил отменить арест имущества ООО "Трейд Коммодити", должностные лица которого подозреваются в причастности к коррупционной схеме с растраты государственных средств при закупке горючего для Министерства обороны.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Сообщается, что 8 декабря Соломенский райсуд отказал в отмене ареста имущества ООО "Трейд Коммодити".

В тот же день следственный судья Соломенского райсуда Людмила Кизюн рассмотрела ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения заместителю министра обороны Игорю Павловскому, также подозреваемому в растрате более 149 млн гривен при закупке горючего у фирмы "Трейд Коммодити".

Суд удовлетворил ходатайство и продолжил до 4 февраля 2018 года запрет выезжать за границу и за пределы населенного пункта по месту регистрации, без разрешения детективов, прокуроров или суда.

Также он должен сообщать о месте своего проживания и сдать свои паспорта для выезда за границу. Отмечается, что оба решения обжалованию не подлежат.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского.

Согласно сообщению НАБУ, речь идет о коррупционной схеме с растраты государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Обвинение просило избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 75 млн гривен. Однако заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський выразил готовности взять Павловского на поруки.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Он не признает своей вины.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и распорядился надеть на него электронный браслет.

Позже Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн гривен на счетах компании "Трейд Коммодити" в одесском банке "Пивденный".

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

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