Прокуратура хочет отобрать у Вышинского биообразцы
Прокуратура хочет отобрать биологические образцы у подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.
Она отметила, что 15 июня суд должен был рассматривать ходатайство.
"Ходатайство следователя прокуратуры Крыма об отобрании биологических образцов", – уточнила Тихончик.
Однако, по ее словам, заседание было перенесено на понедельник, 18 июня.
"Сторона защиты заявила об отводе суда", – объяснила пресс-секретарь прокуратуры.
Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.
По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.
17 мая Херсонский городской суд арестовал руководителя издания на 2 месяца.
СБУ во время обысков выявило 200 тысяч долларов и трудовой договоров с МИА "Россия Сегодня" в банковской ячейке арестованного.
Во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.
Вышинский уверен, что выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.