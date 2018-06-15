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Прокуратура хочет отобрать у Вышинского биообразцы

Пятница, 15 июня 2018, 16:10

Прокуратура хочет отобрать биологические образцы у подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

Она отметила, что 15 июня суд должен был рассматривать ходатайство.

"Ходатайство следователя прокуратуры Крыма об отобрании биологических образцов", – уточнила Тихончик.

Однако, по ее словам, заседание было перенесено на понедельник, 18 июня.

"Сторона защиты заявила об отводе суда", – объяснила пресс-секретарь прокуратуры.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал руководителя издания на 2 месяца.

СБУ во время обысков выявило 200 тысяч долларов и трудовой договоров с МИА "Россия Сегодня" в банковской ячейке арестованного.

Во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.

Вышинский уверен, что выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

Украинская правда

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