У Вышинского обнаружили 200 тыс. долларов и договор с МИА "Россия Сегодня" - СБУ

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Четверг, 7 июня 2018, 19:56

Сотрудники СБУ обнаружили 200 тысяч долларов и трудовой договоров с МИА "Россия Сегодня" в банковской ячейке арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие.

 
 
 

Накануне из квартиры арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" было незаконное проникновение: "Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Исчезли несколько вещей, но какие именно – пока точно неизвестно".

Напомним, что 15 мая в офисах "РИА Новости-Украина" прошли обыски, а ГПУ показала, что нашла во время следственных действий.

Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене. Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу Вышинского на допрос в СБУ вызвали 47 человек.

17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского на 2 месяца, защита подала апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Во время заседания суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой. По мнению Вышинского, выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

В ГМС в свою очередь заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства, поскольку законодательство Украины не предусматривает такой процедуры.

Украинская правда
Темы: СБУ СМИ Росcия
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