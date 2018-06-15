Прокуратура хоче відібрати у Вишинського біозразки

Прокуратура хоче відібрати біологічні зразки в підозрюваного у державній зраді керівника "РІА Новості Україна" Кирила Вишинського.

Про це "Українські правді" повідомила прес-секретар прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

Вона зазначила, що 15 червня суд мав розглядати клопотання.

"Клопотання слідчого прокуратури Криму про відібрання біологічних зразків", – уточнила Тихончик.

Водночас, за її словами, засідання було перенесено на понеділок, 18 червня.

"Сторона захисту заявила про відвід суду", – пояснила речниця прокуратури.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував керівника видання на 2 місяці.

СБУ під час обшуків виявило 200 тисяч доларів і трудовий договорів з МІА "Россия Сегодня" у банківській скриньці арештованого.

Під час засідання суду у його справі Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Вишинський впевнений, що вихід із українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.