Суд разрешил отобрать биологические образцы у Вышинского

Херсонский городской суд разрешил следствию отобрать биологические образцы у подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает "Интерфакс-Украина".

"Херсонский суд сегодня удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов", - рассказала пресс-секретарь.

Она добавила, что в понедельник, 18 июня, состоится заседание Апелляционного суда Херсонской области, на котором планируется рассмотрение жалобы защиты Вышинского о снятии ареста с его имущества.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал руководителя издания на 2 месяца.

СБУ во время обысков выявило 200 тысяч долларов и трудовой договоров с МИА "Россия Сегодня" в банковской ячейке арестованного.

Во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.

Вышинский уверен, что выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.