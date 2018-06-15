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Суд дозволив відібрати біологічні зразки у Вишинського

П'ятниця, 15 червня 2018, 21:33

Херсонський міський суд дозволив слідству відібрати біологічні зразки в підозрюваного у державній зраді керівника "РІА Новості-Україна" Кирила Вишинського.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Херсонський суд сьогодні задовольнив клопотання про взяття у Вишинського біологічних зразків", - розповіла речниця.

Вона додала, що в понеділок, 18 червня, відбудеться засідання Апеляційного суду Херсонської області, на якому планується розгляд скарги захисту Вишинського про зняття арешту з його майна.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував керівника видання на 2 місяці.

СБУ під час обшуків виявило 200 тисяч доларів і трудовий договорів з МІА "Россия Сегодня" у банківській скриньці арештованого.

Під час засідання суду у його справі Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Вишинський впевнений, що вихід із українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

Теми: судЗМІпрокуратура
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