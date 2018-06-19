Денисова написала письмо Москальковой с просьбой пустить ее к 4 политзаключенным

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова написала российской коллеге Татьяне Москальковой письмо, в котором попросила помочь ей в посещении политзаключенных Владимира Балуха, Олега Сенцова, Александра Кольченко и Станислава Клыха.

Соответствующее письмо она разместила в Facebook.

"В рамках последних договоренностей с российской стороной мы подготовили свое письмо и уже повезли в офис Уполномоченного РФ", - написала омбудсмен.

В письме указывается, что украинская сторона обеспокоена состоянием здоровья украинцев, которые ранее объявили голодовку, в частности, Балуха, который голодает 93 дня, Сенцова - 37 дней, Клыха - 12 дней и Кольченко, который уже закончил голодовку, но потерял 8 килограммов.

В обращении к Москальковой Денисова отметила, что сейчас у нее отсутствует информация об их состоянии здоровья.

Она попросила помочь ей в посещении указанных пленников Кремля и пообещала, что соответствующую помощь окажет коллеге на территории Украины.

фото из Facebook Л. Денисовой

Ранее Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что предварительные договоренности с российской коллегой по посещению заключенных на территории РФ и Украины, снова сорваны российской стороной.

Как сообщалось, Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обсудила с российской коллегой Татьяной Москальковой возможность синхронности их первых посещений.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что провела важную встречу с украинской коллегой Людмилой Денисовой и совместно наработали "дорожную карту"посещения заключенных в РФ и Украине.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что ее не допустили еще к одному пленнику Кремля, украинскому журналисту Роману Сущенко.

14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Также Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Как сообщалось, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.