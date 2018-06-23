Денисова: Балуха перевели в ИВС, где подвергают издевательствам и унижениям

Политзаключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в аннексированном Крыму, перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя ИТС.

Об этом 23 июня заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя ИТС. Раздаются угрозы поместить его в штрафной изолятор", - сообщила Денисова.

Она добавила, что Балух голодает уже 97 день и усилил голодовку.

"Это означает, что он от частичного типа снова переходит только на воду. За время голодовки Владимир потерял 30 кг веса и это несет огромную угрозу для его жизни", - отметила омбудсмен.

Также Денисова призвала руководителя офиса МК Красного Креста в Симферополе Пьера-Эммануэля Дюкруе и председателя региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту как можно быстрее посетить Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

"Призываю всех причастных, кто может решить этот вопрос в Российской Федерации, предоставить мне доступ к Олегу Сенцова, Владимиру Балуху, Александру Кольченко и Станиславу Клыху", - добавила Денисова.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен).

Второе дело против активиста открыли из-за заявлений начальника изолятора временного содержания в н.п.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму.

По ее словам, Балух не высказал претензий к условиям содержания, жалоб на унижающее или жестокое обращение, телесных повреждений, травм или признаков осуществления на него физического или психологического давления не выявлено.

15 июня подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения Балуху в виде содержания под стражей до 14 августа.

Защита Балуха и правозащитники подчеркивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

19 марта 2018 г. Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму.