Денісова: Балуха перевели до ІТТ, де він зазнає знущань і принижень

Політв'язня Володимира Балуха, якого незаконно утримують в анексованому Криму, перевели до Роздольнінського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника ІТС.

Про це 23 червня заявила омбудсмен Людмила Денісова.

"Балуха перевели із Симферопольського СІЗО до Роздольнінського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника ІТС. Лунають погрози помістити його в штрафний ізолятор", - повідомила Денісова.

Вона додала, що Балух голодує вже 97 день і посилив голодування.

"Це означає, що він від часткового типу знову переходить лише на воду. За час голодування Володимир втратив 30 кг ваги, і це несе величезну загрозу для його життя", - зазначила омбудсмен.

Також Денісова закликала керівника офісу МК Червоного Хреста у Сімферополі П‘єра-Еммануеля Дюкруе та голови регіональної делегації МКЧХ в РФ, Білорусі, Молдові і Україні Магне Барту якнайшвидше відвідати Балуха і надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

"Закликаю всіх причетних, хто може вирішити це питання в Російській Федерації, надати мені доступ до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха", - додала Денісова.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив.

При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова повідомила, що 19 травня відвідала Балуха та інших українських в’язнів Криму.

За її словами, Балух не висловив претензій до умов тримання, скарг на принижуюче чи жорстоке ставлення, тілесних ушкоджень, травм чи ознак здійснення на нього фізичного чи психологічного тиску не виявлено.

15 червня підконтрольний Кремлю Роздольненський суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху до 14 серпня.

19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування.