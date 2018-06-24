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Крымский "суд" рассмотрит условно-досрочное освобождение Балуха

Воскресенье, 24 июня 2018, 16:10
Крымский суд рассмотрит условно-досрочное освобождение Балуха

В понедельник в Симферополе состоится заседание "суда", в ходе которого должно быть рассмотрено ходатайство защиты политзаключенного Владимира Балуха о его  условно-досрочном освобождении (УДО).

Об этом 24 июня сообщили в Крымской правозащитной группе.

Рассмотрение УДО состоится в Железнодорожном "райсуде" Симферополя в 11:00. 

Отмечается, что будет рассматриваться "дело о патронах".

"Суд" в Крыму признал Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал. Во время повторного рассмотрения дела судья проигнорировала доказательства невиновности украинца и факты фальсификации доказательств по делу против него.

16 января 2018 г. Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен).

Другое дело против украинца возбуждено по заявлению начальника изолятора временного содержания в с.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку

15 июня подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения Балуху в виде содержания под стражей до 14 августа.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму, а также сообщила, что Балуха перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны начальника ИВС.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз обнародовал письмо Балуха президенту Петру Порошенко, в котором предостерег от "зеркального ответа" на агрессию России.

Темы: БалухполитзаключенныеКрымсуд
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