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Глава Европарламента выступил за создание единой армии ЕС

Понедельник, 4 июня 2018, 06:18

Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене.

Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни  в интервью изданию Spiegel Online, пишет DW.com.

Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - подчеркнул Таяни.

Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, объяснил он.

По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же". При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.

2 мая Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы. Согласно документу, его объем будет увеличен до 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро.

Увеличение расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в сфере охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидирования научных исследований.

Темы: ЕСЕвропарламентВооруженные силы
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