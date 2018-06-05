В Украину идут несколько дней прохлады и грозы

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Вторник, 5 июня 2018, 12:11

В среду, 6 июня, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится на несколько градусов, а в пятницу, 8 июня, уже снова потеплеет.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

При этом грозы, которые во вторник и в субботу прогнозируют всей Украине, за три промежуточных дня переместятся с юга и юго-востока к западу.

Погода 5 июня
Погода 5 июня
Погода на 6 июня
Погода на 6 июня
Прогноз погоды на 7 июня
Прогноз погоды на 7 июня
Предварительный прогноз на 8 июня
Предварительный прогноз на 8 июня

Синоптик Наталья Диденко также пишет в Facebook, что "6 июня в большинстве областей температура воздуха снизится до +18 +24 градусов".

"На юге, юго-востоке (Запорожье, Донецкая область) и на Закарпатье ожидается +24 +27 градусов. Дожди наиболее вероятны в среду в южных областях, в Крыму – сухо. На остальной территории Украины, поскольку мы постоянно в тылу фронта, будет сухая погода", – добавляет она.

"В Киеве завтра также ожидается похолодание – днем ​​около +20 градусов, осадков не будет", – отмечает Диденко.

Ночь на четверг будет кратковременно холодной: на севере и западе +9 +12, местами +7 +9 градусов, остальная территория – ночные +10 +15 градусов.

Синоптик уточнила, что сейчас фронт проходит с севера Польши через Волынскую, Ровенскую и Черниговскую области Украины на Россию.



В целом, по прогнозу Укргидрометцентра, июнь, по сравнению с маем, будет более грузовым – даже с градом, шквалами, и сильными дождями и ливнями.

В то же время, пока – на 5 июня – в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона и Житомирской области, сохраняется чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Алена Рощенко, УП
Темы: погода
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