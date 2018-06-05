Апелляцию на арест имущества сына Авакова перенесли

Апелляционный суд Киева перенес на 27 июня рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова – Александра.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Геведзе.

"Перенесли на 27 июня на 14:00 из-за неявки сторон", - сказала Геведзе.

Как сообщалось, Александр Аваков является фигурантом дела о растрате госсредств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

По делу НАБУ задержало 3 человек: Александра Авакова, экс-замглавы МДВ Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость всех трех фигурантов дела, но в декабре Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

25 апреля Соломенский райсуд Киева повторно отменил арест недвижимости сына главы МВД Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Речь шла о трех паркоместах и двух квартирах. Отмечалось, что решение обжалованию не подлежит.

Но 4 мая Соломенский суд Киева снова наложил арест на квартиры, паркоместа и акции сына министра внутренних дел Александра Авакова.

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