На Харьковщине полиция расследует смерть антикоррупционного активиста

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Среда, 6 июня 2018, 10:49

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели 23-летнего жителя поселка Эсхар.

Об этом сообщает 6 июня отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В этот день в Чугуевский отдел полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Эсхар. Женщина сообщила о том, что ее 23-летний сын 4 июня в 16-30 ушел из дома и не вернулся.

На поиски мужчины ориентировали личный состав отдела полиции.

"Около 20.10 тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна", - отмечают в полиции.

Следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины.

Как сообщалось, во вторник в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным местного активиста, который боролся с коррупцией.

Правозащитник Роман Лихачев заявил, что самоубийство "инсценировано грубо и цинично".

Темы: Харьковская область полиция
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