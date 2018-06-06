На Харьковщине полиция расследует смерть антикоррупционного активиста

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели 23-летнего жителя поселка Эсхар.



Об этом сообщает 6 июня отдел коммуникации полиции Харьковской области.



В этот день в Чугуевский отдел полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Эсхар. Женщина сообщила о том, что ее 23-летний сын 4 июня в 16-30 ушел из дома и не вернулся.



На поиски мужчины ориентировали личный состав отдела полиции.



"Около 20.10 тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна", - отмечают в полиции.



Следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины.

Как сообщалось, во вторник в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным местного активиста, который боролся с коррупцией.



Правозащитник Роман Лихачев заявил, что самоубийство "инсценировано грубо и цинично".