На Харківщині поліція розслідує смерть антикорупційного активіста

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Середа, 6 червня 2018, 10:49

Поліцейські Харківщини встановлюють обставини загибелі 23-річного мешканця селища Есхар.

Про це повідомляє 6 червня відділ комунікації поліції Харківської області.

Цього дня до Чугуївського відділу поліції звернулася 40-річна жителька селища Есхар. Жінка повідомила про те, що її 23-річний син 4 червня о 16-30 пішов з дому та не повернувся.

На пошуки чоловіка орієнтували особовий склад відділу поліції.

"Близько 20.10 тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті було знайдено у лісосмузі  неподалік залізничного полотна",  - йдеться в повідомленні.

Слідчі Чугуївського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини та причини загибелі чоловіка.

Як повідомлялось, у вівторок у Чугуєві Харківської області знайшли повішеним місцевого активіста, який боровся з корупцією.

Правозахисник Роман Ліхачов заявив, що самогубство "інсценовано грубо й цинічно".

Теми: Харківська область поліція
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