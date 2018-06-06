Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині поліція розслідує смерть антикорупційного активіста

Середа, 6 червня 2018, 10:49

Поліцейські Харківщини встановлюють обставини загибелі 23-річного мешканця селища Есхар.

Про це повідомляє 6 червня відділ комунікації поліції Харківської області.

Цього дня до Чугуївського відділу поліції звернулася 40-річна жителька селища Есхар. Жінка повідомила про те, що її 23-річний син 4 червня о 16-30 пішов з дому та не повернувся.

На пошуки чоловіка орієнтували особовий склад відділу поліції.

"Близько 20.10 тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті було знайдено у лісосмузі  неподалік залізничного полотна",  - йдеться в повідомленні.

Слідчі Чугуївського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини та причини загибелі чоловіка.

Як повідомлялось, у вівторок у Чугуєві Харківської області знайшли повішеним місцевого активіста, який боровся з корупцією.

Правозахисник Роман Ліхачов заявив, що самогубство "інсценовано грубо й цинічно".

Теми: Харківська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Харківська область
Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину, є поранена
Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі й поранений
Росіяни вдарили по Козачій Лопані: загинув чоловік
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: