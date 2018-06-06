Геращенко об обмене заложниками: РФ "выбрасывает в утиль" своих граждан

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что в среду повторно направила в Россию запрос об обмене 23 задержанных за терроризм россиян на украинских политзаключенных, содержащихся в РФ.

Об этом она написала в Facebook.

"Похоже, в Москве чемпионат по футболу начался досрочно. Одно ведомство отфутболивает к другому, один чиновник ко второму вопросу о 23 россиянах, осужденных или задержанных в Украине за терроризм, участие в войне и за шпионаж", - написала она.

"Футбол "по-русски" - это отфутболивать своих граждан, выбрасывать их в утиль, как сдутые и использованные, уже не нужные мячи", - добавила Геращенко.

По ее словам, в Минске представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов и россияне в гуманитарной группе заявляют, что судьба 23 осужденных граждан России - это не тема минских переговоров, а заместитель министра МИД РФ заявил, что от Украины не поступали никакие предложения об обмене.

"Что же. Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в Минских группах письмо с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на политзаключенных украинцев в Кремле", - заявила Геращенко.

Она обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой еще раз официально продублировать это письмо с предложением в МИД РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.

Как сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.