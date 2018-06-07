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В Конгрессе США представили резолюцию, осуждающую проведение в РФ ЧМ по футболу

Четверг, 7 июня 2018, 07:47

В Конгрессе США представлена ​​двухпартийная резолюция, осуждающая проведение в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года

Об этом сообщает посольство Украины в США.

В документе, представленном группой конгрессменов во главе с сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Марси Каптур и членом Комитета иностранных дел Палаты представителей Элиан Рос-Летинен, осуждаются нарушения Россией международного права, в частности продолжающиеся дестабилизирующие действия Кремля в Украине и регионе, а также ценностей, на которых основана ФИФА.

Конгрессмены напоминают о том, что российская агрессия и продолжающаяся незаконная оккупация частей территории Украины привели к гибели более 10 тыс. человек, стали причиной 1,6 млн внутренне перемещенных лиц и притеснения крымских татар как коренного населения.

В резолюции отмечается, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать делать так, чтобы Россия ответила за свои поступки и понесла наказание за нарушение международного права, а также принимать меры для предупреждения дальнейших дестабилизирующих действий Кремля.

Американские законодатели, в частности, призывают Международную федерацию футбола предоставить детальные публичные разъяснения, почему она продолжает планировать проведение Чемпионата мира по футболу в России, принимая во внимание то, что РФ остается под международными санкциями за продолжающуюся агрессию против Украины и незаконную оккупацию Крыма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФИФАРосcиячемпионат мираСША
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