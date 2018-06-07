"Нацдружины" с топорами и молотами устроили "субботник" в таборе ромов в Киеве

"Национальные дружины" заявляют, что очистят Голосеевский парк от ромов, которые стоят там табором, если те сами не уйдут в течение 24 часов.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Национальных дружин".

"Когда полиция не справляется, Национальные дружины берут ситуацию под свой контроль. Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем субботник в Голосеевском парке", - говорится в сообщении.

Позже руководитель "Национального корпуса Киев" Сергей Филимонов сообщил "Украинской правде", что ромы 7 июня после разговора с представителями "Нацдружин" покинули парк.

""Национальные дружины" были сегодня в парке. Мы приехали по просьбе журналистов, которые хотели снимать там сюжет, и просили нас о защите, ведь вчера там ромы напали на коммунальщиков и представителей лесхоза. В общем нас было 19 человек. Мы ничего такого там не делали, просто наблюдали. К нам подошли ромы и сказали: "Вы хотите, чтобы мы ушли?", Мы сказали: "Было бы хорошо". Они ответили: "Хорошо, мы уйдем, мы не хотим никаких ссор", и стали собирать вещи", - рассказал Филимонов.

Он добавил, что через 10 мин после их приезда на место происшествия приехала местная полиция и даже автобус "Беркута".

"По состоянию на сейчас (17:00) ромы ушли. Сейчас коммунальщики убирают территорию. "Национальные дружины" будут обеспечивать там порядок, потому что коммунальщики боятся, что ромы могут вернуться", - сказал Филимонов.

На уточняющий вопрос, будут ли "Национальные дружины" в парке в пятницу, он сказал: "Если уборка сегодня не завершится, и будет такая необходимость, то да".

Он также добавил, что они будут реагировать на все подобные случаи, но заверил, что они будут делать это силовым способом, а путем диалога и привлечения социальных служб, чтобы "эти люди получали необходимые соцзащиту, медицину, а их дети нормальное образование".

На странице "Нацжружин" в Facebook опубликовали стрим с "субботника".

"Сейчас! Субботник в Голосеево – освобождаем парк от "мусора", - говорилось в подписи к видео.

На видно было видно, что, нацдружинники пришли в табор в балаклавах, с молотами и топорами.

Они крушили палатки в таборе ромов говоря, что "очищают лес".

Но позже это видео удалили с Facebook.

Скриншот с видео

Ранее пользователи соцсети сообщили, что ромы захватывают Национальный парк "Голосеевский".

"122 квартал Киевского лесничества. Посторонние лица фактически захватили часть лесного квартала. В лесу обустроены кустарные помещения, землянки, печи. Уничтожено почвенный и растительный покров, территория вокруг засорена продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами. Работников лесопарка на захваченную территорию цыгане не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова для обогрева и приготовления пищи", - написал в Facebook эколог Александр Соколенко.

Он также добавил, что полиция игнорирует обращения администрации НПП "Голосеевский" и КП "Святошинское ЛПГ".

"Официальные обращения в полицию остаются без результата. 6 июня во время проверки 122 квартала цыгане напали на сотрудников службы государственной охраны ПЗФ и активистов, которые попытались попасть на самозанятую территорию, и забросали их камнями, кирпичами и другими предметами. После вызова по линии 102, который был продублирован дважды, поддержки предоставлено не было. Более того – полиция даже не позвонила по факту вызова", - написал Соколенко.

Он добавил, что пока полиция не обращает внимания на проблему, ромские таборы разрастаются как грибы после дождя.

Ромы готовят еду на парковых дубах Фото Oleksandr Sokolenko

"На сегодняшний день зафиксировано обустройство двух новых таборов в соседних кварталах национального парка", - подытожил Соколенко.

Как сообщили в полиции Киева, утром 7 июня к ним позвонили ромы и заявили, что им угрожает опасность.

На место происшествия прибыли сотрудники Святошинского управления полиции, обнаружили там стихийное поселение, в котором проживали около 50 человек.

"Представители поселения попросили обеспечить правопорядок, пока они соберут свои вещи и поедут домой. Поэтому, когда на место приехали около 50 активистов, полиция не допустила никаких нарушений и конфликтов", - говорится в сообщении.

"В настоящее время жители покинули временное поселение, а лесоводы совместно с сотрудниками национального парка разбирают временные сооружения и наводят там порядок", - подытожили в полиции.

Ранее сообщалось, что 22 мая неизвестные с оружием напали на ромский таборв поселке Большая Березовица под Тернополем. В таборе на момент нападения было 7 взрослых и 33 ребенка.

В 1,5 км от места происшествия правоохранители остановили группу лиц, которые подпадали под описание нападавших, их доставили в участок и отобрали объяснения.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Омбудсмен Людмила Денисова также открыла производство по факту нападения на ромский табор на Тернопольщине.

22 апреля сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

25 апреля по факту разгрома лагеря ромов полиция начала два уголовных производства.

Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на которой видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

Ранее глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявлял, что полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

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