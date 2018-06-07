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Пожар в Чернобыле ликвидировано - ГСЧС

Четверг, 7 июня 2018, 18:24

В лесном массиве в Чернобыле потушили пожар.

Об этом сообщает ГСЧС.

"В 17:50 пожар в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли 25 единиц техники и 138 человек.

В ГСЧС уверяют, что радиационный режим в Киеве составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в Чернобыле - 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), а на промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что на месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС нашли факелы.

6 июня пожар в зоне отчуждения локализовали.

Украинская правда
Темы: ЧернобыльпожарГСЧС
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