Пожар в Чернобыле ликвидировано - ГСЧС
В лесном массиве в Чернобыле потушили пожар.
Об этом сообщает ГСЧС.
"В 17:50 пожар в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован", - говорится в сообщении.
К тушению привлекли 25 единиц техники и 138 человек.
В ГСЧС уверяют, что радиационный режим в Киеве составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в Чернобыле - 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), а на промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).
5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.
Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что на месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС нашли факелы.