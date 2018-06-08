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Заместителя мэра Черкасс подозревают в растрате более 3 млн гривен

Пятница, 8 июня 2018, 06:56

Прокуратура сообщила о подозрении одному из заместителей городского головы Черкасс по делу о растрате более 3 миллионов бюджетных средств.

Об этом в четверг, 7 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Следствием установлено, что должностные лица Черкасского городского совета по предварительному сговору между собой, с целью растраты бюджетных средств в пользу третьего лица, привлекли к своей противоправной деятельности частного предпринимателя и ее мужа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году заместитель городского головы и заместитель начальника одного из департаментов Черкасского горсовета заключили договора на поставки товара с частным предпринимателем и ее мужем.

"Достоверно зная, что обусловленный товар не закуплялся и не поставлялся, а следовательно, условия договора в действительности не выполнены, указанные должностные лица подписали акты приема-передачи имущества и договора о передаче товара на хранение.

В результате чего за якобы оказанные услуги предпринимателю из бюджета перечислено более 3 млн. 260 тыс. грн", - подчеркнули в прокуратуре.

Четырем фигурантам этого дела сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"За совершенное лицам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", - заявили в прокуратуре.

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Темы: Черкассыкоррупцияпрокуратура
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