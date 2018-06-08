Полиция закрыла сайт kinoprostir, который показывал "Киборгов"

Департамент киберполиции Национальной полиции заявил, что прекратил деятельность пиратского сайта "kinoprostir.com".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который был администратором ресурса.

По месту его жительства полицейские провели обыск, где "изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, подтверждающие причастность мужчины к этой противоправной деятельности".

Технику направили на экспертизу. После ее результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта подозрения.

Также оперативники отметили, что сервер ресурса находился за пределами Украины, но 8 июня его работа была прекращена.

Сообщается, что последние три года сайт "kinoprostir.com" предоставлял возможность пользователям без разрешения правообладателей, воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений.

В частности, и украинский фильм "Киборги", права на который принадлежат компаниям, которых представляет Украинская антипиратская ассоциация.

Общая сумма ущерба, причиненного компаниям составляет более 2,5 миллиона гривен.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 3 ст. 176 УК (нарушение авторского права и смежных прав).

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Лента "Киборги" появились на экранах 7 декабря и в первый же уикенд проката собрала более 8 млн гривен.

В украинском прокате фильм собрал более 22 миллионов гривен и получил шесть статуэток Национальной кинопремии "Золота дзиґа", в частности в номинации "Лучший фильм 2017 года".