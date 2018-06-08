Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Исхудавший Балух пришел в суд в вышиванке

Пятница, 8 июня 2018, 19:42
Исхудавший Балух пришел в суд в вышиванке

Раздольненский райсуд в аннексированном Крыму повторно допросит в деле Владимира Балуха сотрудника изолятора временного содержания Сергея Тишина.

Такое решения приняла судья Татьяна Пыркало на заседании, которое проходило 8 июня, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Судья объявила перерыв до 15 июня для вызова Тишина в суд.

В эту пятницу Татьяна Пыркало отказала защите в истребовании инструкции для внутреннего пользования изолятора временного содержания, где произошел конфликт между Балухом и начальником ИВС Валерием Ткаченко.

Защита хотела получить эту инструкцию, чтобы понять, действовал ли во время конфликта начальник ИВС согласно инструкции или нет.

Корреспондент сообщил, что присутствующий в суде Балух сильно похудел.

В зале заседаний он находился в вышиванке.

​Накануне адвокат Ольга Динзе заявила, что украинский активист Владимир Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

За "хранение боеприпасов" Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

Сам же активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Темы: БалухКрымсудполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Балух
Подозреваемый в избиении Балуха предстанет перед судом
Балуха допросили следователи
Балуха выписали из больницы после избиения
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
Все новости...
Реклама: