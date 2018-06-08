Исхудавший Балух пришел в суд в вышиванке

Раздольненский райсуд в аннексированном Крыму повторно допросит в деле Владимира Балуха сотрудника изолятора временного содержания Сергея Тишина.

Такое решения приняла судья Татьяна Пыркало на заседании, которое проходило 8 июня, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Судья объявила перерыв до 15 июня для вызова Тишина в суд.

В эту пятницу Татьяна Пыркало отказала защите в истребовании инструкции для внутреннего пользования изолятора временного содержания, где произошел конфликт между Балухом и начальником ИВС Валерием Ткаченко.

Защита хотела получить эту инструкцию, чтобы понять, действовал ли во время конфликта начальник ИВС согласно инструкции или нет.

Корреспондент сообщил, что присутствующий в суде Балух сильно похудел.

В зале заседаний он находился в вышиванке.

​Накануне адвокат Ольга Динзе заявила, что украинский активист Владимир Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

За "хранение боеприпасов" Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

Сам же активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.