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Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 13:37
Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК Бук, которым сбили самолет
СБИТЫЙ МАЛАЗИЙСКИЙ САМОЛЕТ РЕЙСА MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Существуют веские основания полагать, что решение о поставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" боевикам "ДНР" было принято президентом России Владимиром Путиным.

К такому выводу пришла Совместная следственная группа (JIT), пишет "Европейская правда".

Группа опубликовала итоги расследования в отношении лиц, ответственных в Российской Федерации за сбивание самолета рейса MH17 ракетой "Бук".

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В записанных телефонных разговорах российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за президентом. Решение даже откладывается на неделю, "потому что есть только один, кто принимает решение..., человек, который сейчас находится на саммите во Франции". В это время, 5 и 6 июня 2014 года, президент Путин находился во Франции на праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой.

"Существует конкретная информация о том, что просьба сепаратистов была передана президенту, и что эта просьба была удовлетворена. Неизвестно, упоминается ли в запросе система "Бук". Чуть позже появляются более тяжелые системы ПВО, в том числе и "Бук", из которого сбили MH17. Хотя мы говорим о весомых доказательствах, высокая планка полных и убедительных доказательств не достигнута. Кроме того, президент пользуется иммунитетом на посту главы государства", - говорится в отчете.

JIT поделилась своими выводами с ближайшими родственниками 298 жертв и опубликовала отчет. Несмотря на то, что было обнаружено много новой информации о различных причастных лицах, доказательства на данный момент недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям.

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Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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Темы: MH17Путинвойна
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