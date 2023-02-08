Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет

Существуют веские основания полагать, что решение о поставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" боевикам "ДНР" было принято президентом России Владимиром Путиным.

К такому выводу пришла Совместная следственная группа (JIT), пишет "Европейская правда".

Группа опубликовала итоги расследования в отношении лиц, ответственных в Российской Федерации за сбивание самолета рейса MH17 ракетой "Бук".

В записанных телефонных разговорах российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за президентом. Решение даже откладывается на неделю, "потому что есть только один, кто принимает решение..., человек, который сейчас находится на саммите во Франции". В это время, 5 и 6 июня 2014 года, президент Путин находился во Франции на праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой.

"Существует конкретная информация о том, что просьба сепаратистов была передана президенту, и что эта просьба была удовлетворена. Неизвестно, упоминается ли в запросе система "Бук". Чуть позже появляются более тяжелые системы ПВО, в том числе и "Бук", из которого сбили MH17. Хотя мы говорим о весомых доказательствах, высокая планка полных и убедительных доказательств не достигнута. Кроме того, президент пользуется иммунитетом на посту главы государства", - говорится в отчете.

JIT поделилась своими выводами с ближайшими родственниками 298 жертв и опубликовала отчет. Несмотря на то, что было обнаружено много новой информации о различных причастных лицах, доказательства на данный момент недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

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Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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