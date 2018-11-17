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Все 19 котельных Смелы подключены к газу - Зубко

Суббота, 17 ноября 2018, 05:21

Все 19 котельных Смелы подключены к газу, 14 котельных работают в рабочем температурном режиме. Социальная сфера и часть жилого сектора - 57 домов из 152 подключены к теплоносителю.

Об этом в пятницу в эфире телеканала "Интер" заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

"Нужно сначала восстановить подачу электроэнергии. На крупнейшей котельной №25, которая обслуживает большую часть жилого сектора, ликвидирова порыв электрического кабеля, который подключает насосы как для наполнения холодной водой, так и подачи теплоносителя сети диаметром 500 мм.

Нужно более десяти часов для заполнения системы под малым давлением для недопущения порывов. Утром, после заполнения, планируется ее запуск", - сообщил Зубко.

"Теперь о плохом. Городского головы и депутатского корпуса (надеюсь не все, может кто-то из депутатов и является в процессе) нет в горсовете, в процессе восстановления теплоснабжения участия они не берут.

Это уже не безответственность, это преступная бездеятельность!", - подчеркнул министр.

Напомним, с 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

Поставку тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

Местные жители перекрывали движение транспортных средств с требованием дать тепло в квартиры.

Мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что его не пустили на заседание Кабмина в среду.

15 ноября президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле в течение нескольких часов под его ответственность.

16 ноября министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что в Смеле начали подавать теплоноситель. Он сообщал, что подключено газоснабжение 15 котельных из 20.

Читайте по теме: Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла

Темы: газотоплениеКабинет министров
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