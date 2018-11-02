Новинский возглавил октябрьский топ-5 нарушителей от НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проверок деклараций в октябре составило рейтинг чиновников-нарушителей закона, возглавил его нардеп Вадим Новинский.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что Новинский недостоверно задекларировал принадлежащее ему имущество в декларациях за 2015 и 2016 годы – на сумму свыше 8,6 миллиона гривен в каждой декларации.

В отношении депутата составили и направили в НАБУ "2 обоснованные выводы о выявленных признаках уголовного правонарушения".

Вторую строчку антирейтинга заняла начальник ГУ Государственной миграционной службы в Киеве Татьяна Беляк. Она указала недостоверную информацию в декларации за 2015 год на сумму более 8,6 миллиона гривен, за 2016 год – на сумму свыше 1,5 миллиона гривен, за 2017 год – на более 1,6 миллиона гривен.

"Составлено 3 обоснованных вывода, которые переданы в НАБУ", - говорится в сообщении.

Третье место среди нарушителей занял председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко, который в декларации подал недостоверные сведения на сумму более 388 тысяч гривен. В отношении чиновника составили админпротокол и направили в суд.

Также в негативном топ-5 судья Верховного Суда Украины Александр Потыльчак, который задекларировал недостоверные сведения на сумму более 303 тысяч гривен и заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, которая несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2017 год.

Соответствующие протоколы по ним направлены в суд.

В НАПК напомнили, что направление выводов в правоохранительные органы или протоколов в суд является основанием для осуществления досудебного расследования или производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.