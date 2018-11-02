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Неизвестный совершил нападение с ножом в офисе Sony Music в Лондоне, есть пострадавшие

Пятница, 2 ноября 2018, 13:42

Неизвестный с ножом ранил двух человек в здании, где располагается офис Sony Music в Лондоне.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщение о нападении на Дерри стрит в центре Лондона поступило в полицию около 11.00 по местному времени, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также скорая помощь.

"В качестве меры пресечения была проведена эвакуация помещений. Двое человек получили ножевые ранения, мы ждем сообщений об их состоянии", - сообщили в полиции.

Европейская правда

Темы: Великобритания
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