Неизвестный совершил нападение с ножом в офисе Sony Music в Лондоне, есть пострадавшие

Неизвестный с ножом ранил двух человек в здании, где располагается офис Sony Music в Лондоне.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщение о нападении на Дерри стрит в центре Лондона поступило в полицию около 11.00 по местному времени, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также скорая помощь.

"В качестве меры пресечения была проведена эвакуация помещений. Двое человек получили ножевые ранения, мы ждем сообщений об их состоянии", - сообщили в полиции.

Европейская правда