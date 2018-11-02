Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Невідомий вчинив напад з ножем в офісі Sony Music у Лондоні, є постраждалі

П'ятниця, 2 листопада 2018, 13:42

Невідомий з ножем поранив двох людей в будівлі, де розташовується офіс Sony Music в Лондоні.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомлення про напад на Деррі стріт у центрі Лондона надійшло в поліцію близько 11.00 за місцевим часом, після чого на місце прибули співробітники правоохоронних органів, а також швидка допомога.

"У якості запобіжного заходу була проведена евакуація приміщень. Двоє людей отримали ножові поранення, ми чекаємо повідомлень про їх стан" - повідомили в поліції.

Європейська правда

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Велика Британія
Глава МЗС Британії не поїхав до Китаю через загадкове зникнення міністра - Bloomberg
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей
Глава МЗС Британії відклав поїздку до Пекіна на тлі зникнення китайського колеги – ЗМІ
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: