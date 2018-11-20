Новости дня: раскол в "Оппоблоке", украинское кино едет на "Оскар" и новые направления Ryanair

Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок", Ryanair начнет летать по пяти новым маршрутам из Киева, а украинский фильм поедет на "Оскар" — новости, которые обсуждали 20 ноября.

О Бойко и Левочкине

Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из состава фракции "Оппозиционный блок". Новым главой фракции стал Вадим Новинский.

О неприкосновенности Березкина

Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Березкина.

Его подозревают в завладении $20 млн "Ощадбанка".

О новых рейсах Ryanair

Авиакомпания Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году — в Афины, Манчестер, Пафос и Софию. С мая появится рейс Дублин.

О других важных новостях

Депутаты Рады проголосовали за постановление о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. Однако провалили такое же голосования по Днепропетровщине.

СМИ пишут, что бизнесмен Тигипко заплатил президенту Порошенко и его партнеру Кононенко за "Кузню на Рыбацком" до $ 300 млн.

США ввели санкции против России за содействие в поставках нефти из Ирана для правительства Сирии.

В 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта неподалеку границы между Днепропетровской и Запорожской областями. Он может стать первым украинским аэродромом, построенным во времена независимости.

Украинский фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине" бороться за "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Эта лента рассказывает о Революцию Достоинства и русской оккупации Крыма и Донбасса.