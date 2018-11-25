Порошенко соберет Военный кабинет в связи с событиями на Азове

2880 просмотров
Воскресенье, 25 ноября 2018, 21:33

В связи с чрезвычайным происшествием в Азовском море вечером 25 ноября состоится заседание Военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, заседание Военного кабинета состоится в 22:00.

"Президент Украины Петр Порошенко собирает заседание Военного кабинета в связи с ситуацией, сложившейся в Керченском проливе и нападением на украинские военные корабли", - сообщил Турчинов.

Украинская правда
Темы: Азовское море Росcия Порошенко
powered by lun.ua
По теме
Россияне задержали три украинских корабля 25 ноября 2018, 21:26
У Порошенко прокомментировали российскую агрессию на Азове 25 ноября 2018, 21:10
ВМС: Россияне на Азове бьют на поражение, есть раненый 25 ноября 2018, 20:29
Все новости
Главные новости
Порошенко соберет Военный кабинет в связи с событиями на Азове
Россияне задержали три украинских корабля
У Порошенко прокомментировали российскую агрессию на Азове
ВМС: Россияне на Азове бьют на поражение, есть раненый
Все новости
психология

Когда и почему у родителей зачастую стресс

Фото

Если бы в супергероев были дети: 14 веселых иллюстраций

Поиск по сайту
Архив
Весь архів