Порошенко соберет Военный кабинет в связи с событиями на Азове

В связи с чрезвычайным происшествием в Азовском море вечером 25 ноября состоится заседание Военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, заседание Военного кабинета состоится в 22:00.

"Президент Украины Петр Порошенко собирает заседание Военного кабинета в связи с ситуацией, сложившейся в Керченском проливе и нападением на украинские военные корабли", - сообщил Турчинов.