Порошенко соберет Военный кабинет в связи с событиями на Азове

В связи с чрезвычайным происшествием в Азовском море вечером 25 ноября состоится заседание Военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, заседание Военного кабинета состоится в 22:00.

"Президент Украины Петр Порошенко собирает заседание Военного кабинета в связи с ситуацией, сложившейся в Керченском проливе и нападением на украинские военные корабли", - сообщил Турчинов.

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Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

По состоянию на 20:28 в командовании ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие.

"Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - сообщили в ВМС.

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