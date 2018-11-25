Порошенко соберет Военный кабинет в связи с событиями на Азове
2880 просмотров
Воскресенье, 25 ноября 2018, 21:33
В связи с чрезвычайным происшествием в Азовском море вечером 25 ноября состоится заседание Военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, заседание Военного кабинета состоится в 22:00.
"Президент Украины Петр Порошенко собирает заседание Военного кабинета в связи с ситуацией, сложившейся в Керченском проливе и нападением на украинские военные корабли", - сообщил Турчинов.
Украинская правдаpowered by lun.ua