ВМС: Корабли РФ преследуют украинские суда, угрожают применить оружие

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Воскресенье, 25 ноября 2018, 20:07

Российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Об этом вечером 25 ноября сообщили в пресс-центр командования ВМС ВС Украины по состоянию на 19:00.

Отмечается, что корабли РФ начали преследование после начала движения украинских кораблей на выход из Керченского пролива.

"Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", - говорится в сообщении.

"Катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи", - сообщили в ВМС.

Украинская правда
Темы: Азовское море Вооруженные силы Росcия
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