ВМС: Корабли РФ преследуют украинские суда, угрожают применить оружие

Российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Об этом вечером 25 ноября сообщили в пресс-центр командования ВМС ВС Украины по состоянию на 19:00.

Отмечается, что корабли РФ начали преследование после начала движения украинских кораблей на выход из Керченского пролива.

"Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", - говорится в сообщении.

"Катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи", - сообщили в ВМС.

Как заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, провокации РФ в Керченском проливе не повлияют на реализацию планов ВМС по защите национальных интересов Украины в Азовском море.

"События в очередной раз продемонстрировали агрессивность РФ и пренебрежение ею нормами международного морского права, Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и устоявшихся правил морской поведения", - отметил Воронченко.

По его словам, в течение последних двух недель официальные представители РФ пытались убедить в избыточности внимания международного сообщества к Азовскому региону, уверяли в свободном и безопасном судоходстве в указанном регионе.

"Однако реалии показывают, что с 2014 года ничего не изменилось. Лживыми и провокационными действиями Россия сегодня заблокировала проход корабельной группы ВМС ВСУ через Керченский пролив. В подтверждение этого, российскими кораблями было осуществлен таран украинского военного буксира, в результате чего возникла опасность мореплавания для украинских военных моряков. Кроме того, РФ осуществила провокационные действия военной авиации с открытой демонстрацией ударного ракетного оружия против катеров ВМС ВСУ и умышленное использование гражданского с удна для искусственного перекрытия движения в канале, полностью заблокировав движение в Керченском проливе", - заявил Воронченко.

Он добавил, что Украина не хочет продолжения эскалации и перерастания ее в вооруженный конфликт.

"Также прохода каналом ожидают около 150 гражданских судов, задержание которых приведет к экономическим потерям", - добавил он.

"Мы готовы ко всем вариантам действий, но нашим приоритетом остается соблюдение норм международного морского права. Провокации РФ в Керченском проливе не повлияют на реализацию планов ВМС ВС Украины по защите национальных интересов Украины в Азовском море", - подчеркнул командующий ВМС ВСУ.

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Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, ожидающие возможности пересечь Керченский пролив, находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта. Воронченко также оценил обстановку в Керченском проливе как "сложную и напряженную".

В украинском МИД заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях "перешли границу и стали агрессивными.

В свою очередь в ВМС заявили, что военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.