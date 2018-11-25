ВМС: Корабли РФ преследуют украинские суда, угрожают применить оружие
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Воскресенье, 25 ноября 2018, 20:07
Российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.
Об этом вечером 25 ноября сообщили в пресс-центр командования ВМС ВС Украины по состоянию на 19:00.
Отмечается, что корабли РФ начали преследование после начала движения украинских кораблей на выход из Керченского пролива.
"Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", - говорится в сообщении.
"Катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи", - сообщили в ВМС.
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