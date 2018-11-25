Луценко: Из-за действий РФ открыто производство "ведение агрессивной войны"

Генпрокуратура совместно с СБУ зарегистрировала и проводит неотложные следственные действия по акта ведение агрессивной войны Российской Федерацией по ст. 437 УК "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

Об этом вечером 25 ноября сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко отметил, что в связи с агрессией РФ военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС были подняты по тревоге.

Генпрокурор напомнил, что осуществленный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира "Яны Капу" и захват катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением приведенного в пункте d) статьи 3 Резолюции № 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства.

"Согласно статьям 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву (далее - Конвенция ООН) и статьи 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (далее - Договор), военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства", - отметил Луценко.

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Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

По состоянию на 20:28 в командовании ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие.

"Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - сообщили в ВМС.