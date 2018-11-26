В Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков, задержанных накануне в Керченском проливе.

Об этом сообщает ТАСС.

В ФСБ уверяют, якобы среди украинских моряков есть двое сотрудников СБУ.

"Координаторами провокации были два сотрудника СБУ, находившихся непосредственно на украинских кораблях", - пишет российское издание.

В ФСБ добавили, что допросили нескольких моряков.

"В частности, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь"), комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой",- отметили в ФСБ.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.