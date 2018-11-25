Муженко: На судах ВМС было 23 человека, связь с ними утеряна

Судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами 25 ноября, Украине неизвестна, всего на судах находились 23 человека.

Об этом во время экстренного заседания СНБОУ заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Судьба моряков нам неизвестна, есть только информация о 6 раненых, из них двое тяжелых. Информация противоречивая. Связь с кораблями и моряками ВМС ВСУ после действий РФ было утрачена и блокируется. Всего на судах находились 23 человека", - сообщил Муженко.

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Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

По состоянию на 20:28 в командовании ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие.

"Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ", - сообщили в ВМС.

Позже стало известно о 6 раненых украинских военных моряках.