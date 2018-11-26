Муженко: На судах ВМС было 23 человека, связь с ними утеряна

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Понедельник, 26 ноября 2018, 00:35

Судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами 25 ноября, Украине неизвестна, всего на судах находились 23 человека.

Об этом во время экстренного заседания СНБОУ заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Судьба моряков нам неизвестна, есть только информация о 6 раненых, из них двое тяжелых. Информация противоречивая. Связь с кораблями и моряками ВМС ВСУ после действий РФ было утрачена и блокируется. Всего на судах находились 23 человека", - сообщил Муженко.

Украинская правда
Темы: Азовское море Росcия Муженко Вооруженные силы
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